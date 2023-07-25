Пашинян ожидает от встречи в Москве решения по открытию Лачинского коридора

Встреча состоится 25 июля

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает от встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая во вторник пройдет в Москве, решения по открытию Лачинского коридора. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

"Ожидаю, что в Москве получится согласовать еще несколько пунктов мирного договора и будут найдены решения по открытию Лачинского коридора", - сказал Пашинян.

По его словам, Армения может обратиться в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора.

"Мы на постоянной связи с постоянными и непостоянными членами СБ ООН. И обращение в организацию [по вопросу Лачинского коридора] - один из наших инструментов, в этом нет ничего сложного. Можно обратиться в СБ ООН в течение часа. Вопрос в том, будет ли по этому обращению принято решение. Если да, то какое. Давайте не забывать, что это политический орган и обращение должно быть подготовлено на соответствующем уровне и обсуждено со странами - членами СБ, что мы и делаем", - отметил Пашинян.