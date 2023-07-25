СМИ: уволилась судья, пытавшаяся повлиять на ход процесса по делу MH17

Как утверждают в суде, она пыталась "распространять теории заговора" путем передачи судьям книги, написанной ее братом, в которой опровергается версия о том, что самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит российской ракетой

ГААГА, 25 июля. /ТАСС/. Голландская судья, которая пыталась повлиять на ход рассмотрения дела о крушении рейса MH17, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, ранее женщине, работавшей в качестве советника в апелляционном суде Гааги, был сделан выговор Верховным судом Нидерландов за попытку воздействия на судей, рассматривавших само уголовное дело.

Как утверждают в суде, она пыталась "распространять теории заговора" путем передачи судьям книги, написанной ее братом, в которой опровергается версия о том, что самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит российской ракетой. Женщина заявляла, что выводы Совета по безопасности Нидерландов и прокуратуры являются "преднамеренным и явным укрывательством" и что определенные данные являются "манипуляцией и ложью".

После выговора ей было запрещено участвовать в рассмотрении уголовных дел.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Уголовное дело по факту крушения рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года инстанция признала виновными и заочно приговорила к пожизненному заключению трех человек - бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.