Каталонцы просят обсудить вопрос самоопределения для поддержки и. о. премьера Испании

По итогам всеобщих выборов в стране ни одна партия не получила достаточное число мест в Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост главы правительства

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Партия "Вместе за Каталонию", выступающая за независимость региона, настаивает на обсуждении вопроса о самоопределении автономного сообщества для возможной поддержки кандидатуры и. о. премьер-министра Испании Педро Санчеса в парламенте. Об этом заявила во вторник председатель политической силы Лаура Боррас в интервью телеканалу TV3.

По итогам всеобщих выборов в стране ни одна партия не получила достаточное число мест в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы самостоятельно утвердить своего кандидата на пост главы правительства. Это означает, что политическим силам предстоит вести переговоры по вопросу поддержки. Боррас заверила, что ее партия не откажется от условий, которые обозначила, чтобы обсуждать возможность утверждения Санчеса на посту премьера.

"Наши пункты были очень ясны с самого начала", - заверила председатель "Вместе за Каталонию". По ее словам, одним из условий является создание "стола переговоров [с Мадридом], за которым будут подняты" такие темы, как самоопределение.

На прошедших 23 июля досрочных выборах победа досталась консервативной Народной партии, однако она не получила абсолютного большинства в парламенте, чтобы утвердить своего кандидата на пост главы кабмина. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и. о. премьера заняла второе место. Теоретически при поддержке других политических сил ИСРП могла бы попытаться добиться переизбрания Санчеса. В данном случае социалисты зависят от того, как предпочтут проголосовать в парламенте сторонники независимости Каталонии и некоторые другие партии.

В преддверии выборов Санчес неоднократно заявлял, что референдума о самоопределении региона не будет.