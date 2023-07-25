25 июля, 09:58

Нетаньяху отметил, что на митингах в Израиле сторонники и противники реформы пожимают руки

Они находят возможность мирно вести диалог, добавил премьер еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Сторонники и противники судебной реформы в Израиле во время массовых демонстраций находят возможность мирно вести диалог и даже иногда обмениваются рукопожатиями. Это отметил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.

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"Хочу начать с самой трогательной сцены, которую я видел за последние 24 часа. Прошлым вечером массы израильтян приехали устраивать демонстрации в поддержку реформы и против реформы. С одной стороны эскалатора на железнодорожной станции в Иерусалиме стояли сторонники [реформы], а на другой стороне - противники. Одни поднимались, другие спускались. У всех были флаги, каждый скандировал лозунги, каждый был там по зову сердца", - рассказал премьер в телеобращении в понедельник, запись которого повторно была опубликована в его Telegram-канале во вторник.

"И тогда, несмотря на разные взгляды, когда они поравнялись, кто-то протянул руку своему товарищу. Сначала один, затем еще один и еще один. Они пожали руки - не как враги, не как люди, которые ненавидят друг друга, но как братья. Это народ Израиля. Это наш дух. К этому мы должны стремиться всегда, особенно в нынешнее время", - добавил он. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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