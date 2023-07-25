Глава МИД Пакистана и госсекретарь США отметили динамику в отношениях двух стран

Энтони Блинкен, в частности, заявил о поддержке Вашингтоном восстановления экономики Пакистана в рамках демократического партнерства с Исламабадом

ИСЛАМАБАД, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявили о позитивной динамике в двусторонних отношениях и выразили готовность двух стран совместно продолжать содействовать миру, безопасности и развитию в Азии. Об этом во вторник заявил пакистанский МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств Пакистана и США подчеркнули важное значение конструктивного взаимодействия Пакистана и США в целях содействия миру, безопасности и развитию в регионе. Они также рассмотрели ситуацию с региональной безопасностью, в том числе угрозу терроризма, и подтвердили свое желание продолжать тесное сотрудничество во имя прочного мира и стабильности в Афганистане", - говорится в пресс-релизе.

Блинкен заявил о поддержке Вашингтоном восстановления экономики Пакистана в рамках демократического партнерства с Исламабадом. По его словам, "демократические принципы и уважение верховенства права занимают центральное место в американо-пакистанских отношениях, и эти ценности будут и впредь содействовать развитию партнерства двух стран".

Со своей стороны Бхутто-Зардари подчеркнул, что Пакистан ценит свои давние и широкие отношения с США и желает дальнейшего углубления двусторонних связей, особенно в сфере экономики и торговли, а также в борьбе с глобальными изменениями климата и в развитии зеленой энергетики.