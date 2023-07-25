Турция в 2023 году заключила рекордное число контрактов на экспорт продукции оборонпрома

По итогам визита президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию стороны также подписали несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Турция в 2023 году смогла добиться рекордных объемов в сфере заключения экспортных контрактов по продукцию оборонной промышленности. Об этом заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам оборонной выставки IDEF'23, открывшейся в Стамбуле.

"Во время нашего визита в страны Персидского залива на прошлой неделе мы подписали самое большое в нашей истории количество экспортных контрактов по продукции оборонной промышленности. Мы уверены, что на выставке IDEF'23 к этим соглашениям добавятся новые. Как мы всегда говорили, наша цель - не только продажа продукции. Мы нацелены на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие совместных проектов. Мы рады предложить наши знания, ноу-хау и опыт в области оборонной промышленности на благо наших друзей", - подчеркнул он.

По итогам визита Эрдогана в Саудовскую Аравию стороны также подписали несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании, предполагающих реализацию совместных проектов в сферах энергетики, инвестиций и оборонной промышленности. В частности, королевство заключило два контракта с турецкой компанией Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar.