Второй день встречи БРИКС по вопросам безопасности посвятили ситуации в мире

По словам представителя правительства ЮАР, будет также обсуждаться украинский кризис и пути его урегулирования

ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Вопросы глобальной безопасности стоят в повестке второго дня работы встречи высоких представителей стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, которая возобновилась во вторник в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства Южно-Африканской Республики, председательствующей в этом году в БРИКС.

"В ходе заседания в минувший понедельник большое внимание было уделено кибербезопасности, - отметил собеседник агентства. - Сейчас участники встречи рассматривают вопросы глобальной безопасности и координации своих действий в международных организациях, включая ООН, в целях сохранения мира". По его словам, будет также обсуждаться украинский кризис и пути его урегулирования.

Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Китай на ней представляет глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.

"Существуют глобальные проблемы, которые затрагивают все страны БРИКС, - заявила, открывая встречу, ее председатель, министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени. - Мы должны укреплять методы работы БРИКС с тем, чтобы решать их".

В понедельник состоялась закрытая сессия высоких представителей стран БРИКС, а также расширенное заседание в формате "Друзья БРИКС", в котором приняли участие руководители структур безопасности Белоруссии, Бурунди, Египта, Казахстана, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Все эти государства изъявили желание вступить в БРИКС.

Встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, завершится позднее во вторник принятием итогового документа.