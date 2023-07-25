Внутренние войска Белоруссии проводят совместные занятия с ЧВК "Вагнер"

По словам заместителя командующего войсками Сергея Гребенникова, "бойцы "Вагнера" с удовольствием делятся своим боевым опытом в различных сферах"

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Внутренних войск МВД Белоруссии проводят совместные учебные мероприятия с бойцами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил заместитель командующего войсками Сергей Гребенников.

"Мероприятия тактической и тактико-специальной подготовки уже проводятся во внутренних войсках с ЧВК "Вагнер". Бойцы "Вагнера" с удовольствием делятся своим боевым опытом в различных сферах: применение беспилотных летательных аппаратов, снайперского оружия, средств радиоэлектронной борьбы", - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее глава МВД Иван Кубраков заявил, что сотрудники ведомства и представители ЧВК "Вагнер" выработали четкий план взаимодействия.

Минобороны Белоруссии 20 июля сообщало, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают учебно-боевых задач на расположенном вблизи белорусско-польской границы полигоне "Брестский". До этого в оборонном ведомстве информировали, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Ранее в Минске информировали, что белорусским военным ведомством и руководством компании выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.