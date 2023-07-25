Парламент Таиланда отложил заседание по вопросу определения нового премьера

Советники спикера Палаты представителей Вана Мухамада Нор Матхи выразили опасения, что если голосование по кандидатуре премьера состоится 27 июля, то его результаты могут потенциально вступить в противоречие с решением суда по делу лидера "Движения вперед"

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Совместное заседание Палаты представителей и Сената Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда, посвященное выборам нового премьер-министра, отложено на неопределенный срок в связи с ожиданием решения конституционного суда по вопросу повторного выдвижения кандидатуры лидера партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post.

По данным издания, спикер Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха принял решение отложить голосование после консультаций со своими советниками. Они выразили опасения, что если голосование по кандидатуре премьер-министра состоится в четверг, то его результаты могут потенциально вступить в противоречие с последующим решением конституционного суда по делу лидера "Движения вперед".

Совместное заседание палат Национальной ассамблеи Таиланда по вопросу определения нового главы правительства было намечено на 27 июля. На заседании парламента, прошедшем 13 июля, Лимчароенрат не получил достаточной поддержки членов законодательного органа, чтобы занять кресло премьера. Депутаты и сенаторы 19 июля выступили против повторного выдвижения его кандидатуры на пост главы правительства. В тот же день Конституционный суд Таиланда принял решение приостановить депутатский мандат Лимчароенрата до вынесения вердикта, поскольку тот подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией.

Партия "Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получила 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Пхыа Тхаи" смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединение сил ради Таиланда".