Президент Белоруссии провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию, в ходе которого провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

В частности, он опубликовал фотографию главы Белоруссии у трапа самолета.

Президент Белоруссии прибыл в Россию вечером 22 июля. Пресс-службы лидеров двух государств изначально анонсировали, что переговоры Путина и Лукашенко состоятся в воскресенье, 23 июля, и пройдут в однодневном формате. Российский президент, однако, на встрече со своим коллегой сообщил, что их общение продолжится и в понедельник.

На встрече в воскресенье лидеры России и Белоруссии обсудили ситуацию на Украине, вокруг ЧВК "Вагнер" и экономические вопросы. В понедельник Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь. На Валаам российский лидер в предыдущий раз приезжал в июле 2019 года также в компании белорусского коллеги.

По завершении визита пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встречались для сверки часов, целей достичь каких-либо договоренностей не было. Песков добавил, что на переговорах прозвучали темы группы "Вагнер", торгово-экономического сотрудничества, Союзного государства и внешних угрозы по периметру стран.