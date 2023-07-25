Французский генерал назвал драматическим провалом попытки "контрнаступления" Украины

По словам Доминика Делаварда, НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что "Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард охарактеризовал попытки "контрнаступления" Вооруженных сил Украины как драматический провал.

"Для украинцев это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации", - сказал он в видеоинтервью, поступившем в ТАСС.

По словам генерала, НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что "Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций". "Но стратегия провалилась. Наоборот, каждый день весь мир все сильнее сплачивается вокруг России, не осуждает ее и продолжает с ней торговать. А санкции бумерангом возвращаются на глобальный Запад", - отметил офицер.

Делавард также назвал Вильнюсский саммит альянса провальным. "Было много заявлений, и они были очень длинными, что подходит только тому, кто хочет спать. Эти длинные заявления говорят лишь о том, что Запад пытается скрыть отсутствие реальных инициатив за длинными речами", - добавил он.