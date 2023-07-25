Армия Казахстана в августе начнет войсковую эксплуатацию турецкого беспилотника Anka

Летные испытания аппарата проходят в Жамбылской области

АСТАНА, 25 июля. /ТАСС/. Летные испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Anka проходят в Жамбылской области Казахстана, а с августа он поступит в опытную войсковую эксплуатацию. Об этом сообщило издание Минобороны республики Sarbaz.

"Тестовые полеты - один из этапов приемки. Задача заключается в проверке исправности комплекса, оборудования и всех вспомогательных систем. Опытная войсковая эксплуатация комплекса планируется в августе 2023 года и продлится до середины марта 2024 года", - приводит издание слова начальника Учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА Вооруженных сил Казахстана Шохана Мусабекова.

В испытаниях участвуют летный и инженерно-технический состав одной из частей республики, а также представители компании Turkish Aerospace Industries, уточнило издание. По его данным, до начала летных тестов техника прошла промежуточную инспекцию и техническую приемку, а специалисты завершили подготовку в Турции.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщали, что 10 мая в Анкаре подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между компаниями Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документу, в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов Anka. Республика стала первой зарубежной страной, где будет налажено производство этих беспилотников.

БПЛА Anka имеет размах крыльев 17,5 м, его длина составляет 8,6 м, высота - 3,2 м. Вес аппарата составляет 1,7 тонны, беспилотник может нести до 350 кг груза и находиться с ним в воздухе до 30 часов. Крейсерская скорость Anka около 200 км/ч, он способен подниматься на высоту 9,1 тыс. м.