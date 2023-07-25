Япония анонсировала учения с участием боевых самолетов Италии и Австралии

Маневры направлены на повышение уровня взаимодействия Японии с военными из Италии и Австралии, а также проводятся для реализации концепции "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", отмечается в сообщении Сил самообороны азиатской страны

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии с 2 по 10 августа проведут совместные учения с участием боевых самолетов ВВС Италии, а с 23 августа по 15 сентября - учения с ВВС Австралии. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте Сил самообороны.

В первых учениях от Японии будут задействованы четыре истребителя F-15 и один самолет-заправщик Boeing KC-767. От Италии - четыре истребителя F-35A, три Boeing KC-767, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения на базе бизнес-джета Gulfstream G550 и один военно-транспортный самолет C-130J. Подобные мероприятия пройдут впервые.

В следующих учениях от Японии примут участие шесть F-35A, шестнадцать F-15, четыре истребителя F-2 и один Boeing KC-767. Австралия направит шесть F-35A, один воздушный танкер KC-30, один C-130J и один военно-транспортный самолет Boeing C-17.

Подчеркивается, что учения направлены на повышение уровня взаимодействия Японии с военными из Италии и Австралии, а также проводятся для реализации концепции "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона".