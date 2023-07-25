25 июля, 11:00
Военная операция на Украине

Йемен заявил, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине

Глава МИД страны Ахмед Авад бен Мубарак отметил, что украинский конфликт обернулся для Йемена "серьезными последствиями", поскольку нарушил цепочки поставок зерна в страну

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Йемен не поддерживает ни одну из сторон вооруженного конфликта на Украине и выступает за его урегулирование мирным путем. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью венгерской газете Magyar Nemzet министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак, побывавший недавно с визитом в Будапеште.

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"Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону, мы на стороне международного права. Мы уважаем территориальный суверенитет всех стран, призываем к скорейшему установлению мира и поддерживаем разрешение разногласий за столом переговоров", - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о ситуации на Украине.

Он отметил, что украинский конфликт обернулся для Йемена "серьезными последствиями", поскольку нарушил цепочки поставок зерна в эту арабскую страну. "65% зерна поступает [в Йемен] из России и с Украины", - уточнил Ахмед Авад бен Мубарак. "Кроме того, Всемирная продовольственная программа ООН вдвое сократила выделяемые нам ресурсы - сначала из-за конфликта в Афганистане, а затем на Украине и в Судане", - добавил министр. 

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УкраинаЙеменРоссияВоенная операция на Украине
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