Экс-глава генштаба Чехии считает необходимым лучше анализировать бои на Украине

Иржи Шедивый заявил, что контрнаступление ВСУ должно было давно реализовать поставленные задачи, но "ничего подобного пока не произошло"

ПРАГА, 25 июля. /ТАСС/. Бывший начальник генерального штаба Чехии, отставной генерал армии страны Иржи Шедивый считает необходимым лучше анализировать результаты боевых действий на Украине. Об этом он заявил в интервью, размещенном во вторник на сайте czdefence.cz.

"На мой взгляд, мы очень часто берем во внимание только то, что говорит украинское политическое и военное руководство или некоторые британские и американские аналитики. Часто мы также ссылаемся на сообщения вашингтонского Института изучения войны (ISW). Мы мало анализируем реальные результаты [боевых действий], включая то, о чем заявляет Россия. Это, конечно же, не означает, что мы должны предпочитать российскую информацию или придавать ей большее значение", - сказал Шедивый.

По его словам, следует объективно сравнивать публикуемую информацию о ситуации в зоне конфликта со сложившейся там реальностью. Контрнаступление ВСУ, как он сказал, должно было давно реализовать поставленные задачи, но "ничего подобного пока не произошло". Оно ведется "очень медленно".

"К сожалению, кажется, что все идет к замораживанию конфликта, который затем будет очень сложно разрешить", - сказал эксперт. Он высказался за скорейшее принятие Западом решений об оказании тех видов военной помощи Украине, которые запрашивает Киев.

"Конечно, играет роль определенный аспект не переборщить с поддержкой Украины, чтобы не создавать условий, чтобы Россия прибегала к самым крайним средствам", - отметил генерал, полагающий при этом, что "насущные нужды Украины явно ущемляются на Западе". Срочные решения по запросам из Киева, по его словам, принимаются с задержкой из-за колебаний политиков.