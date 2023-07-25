На Украине отвечающему за оборону депутату угрожают лишением мандата за отдых за рубежом

Украинские СМИ ранее опубликовали фотографии Юрия Аристова на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрий Аристов оказался в центре скандала после того, как украинские СМИ опубликовали его фотографии на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. Как сообщил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия это может стать поводом для лишения его мандата.

Арахамия пообещал "инициировать немедленное приостановление членства во фракции". "Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию, - написал он в телеграм-канале. - В случае подтверждения буду требовать немедленного исключения из комитета и оставления депутатского мандата".

По данным украинского издания "Страна", зимой 2022 года Аристов так же отдыхал за рубежом - в элитном отеле на острове Занзибар. Как отмечают авторы журналистского расследования, до избрания в Раду Аристов был деловым партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.

В настоящее время на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, в этот перечень входят депутаты и министры.