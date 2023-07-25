Пашинян назвал честными подходы России к проблеме Нагорного Карабаха

По словам премьер-министра Армении, "у Москвы множество своих проблем"

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник заявил, что во многих случаях подходы России к проблеме Нагорного Карабаха честные.

"В позиции России к проблеме Нагорного Карабаха есть много честных акцентов. И если эти акценты перевести с дипломатического языка, то это будет означать следующее: "Вы уже 30 лет независимое государство. Сколько еще при каждой проблеме вы будете звонить и писать в Москву". Есть такой жанр - "письмо русскому царю". И вправду, сколько мы еще будем жить в этом жанре. У Москвы множество своих проблем. Кто будет их решать", - сказал Пашинян.