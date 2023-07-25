Республика Корея и Франция впервые в истории проводят совместные учения ВВС

По данным агентства Yonhap, в ходе тренировок пилоты отработают совместные полеты с дозаправкой в воздухе

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащие ВВС Республики Корея и ВВС Франции во вторник начали первые совместные учения с участием боевых самолетов, которые продлятся до 26 июля. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Оно отмечает, что подразделения военно-воздушных сил обеих стран во вторник начали двухдневные учения на авиабазе в Кимхэ, примерно в 450 км к юго-востоку от Сеула. Тренировочные мероприятия "приурочены к 70-летней годовщине окончания Корейской войны", а также призваны "укрепить сотрудничество между республикой и Организацией Североатлантического договора" на фоне якобы "растущей напряженности в регионе и угроз со стороны КНДР".

Со стороны южнокорейских ВВС в учениях принимают участие три истребителя F-15K и два - F-16, французские же военные перебросили на полуостров два истребителя Dassault Rafale, транспортный самолет Airbus A400M и многоцелевой заправщик A330 MRTT. В ходе тренировок пилоты обеих стран отработают совместные полеты с дозаправкой в воздухе.

Французские учения ВВС в Азиатско-Тихоокеанском регионе Pegase 23 начались 25 июня. Согласно плану, пилоты будут практиковаться в районе Гуама и Гавайских островов, а также французских заморских территорий: Новой Каледонии и Французской Полинезии. Кроме того, учения пройдут совместно с коллегами из Южной Кореи, Японии и Индонезии.

В обновленной стратегии безопасности Франции, общие положения которой были представлены президентом страны Эмманюэлем Макроном в конце 2022 года, развитие партнерских отношений со странами АТР обозначено в качестве одного из приоритетов.