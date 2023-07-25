Цинь Гана сняли с должности главы МИД КНР. Ван И снова занял этот пост

По данным Xinhua, решение приняли на четвертой сессии ПК ВСНП 14-го созыва, которая проходит в пекинском Доме народных собраний

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) во вторник сместил с должности министра иностранных дел КНР Цинь Гана, который пробыл на своем посту неполные семь месяцев. Как сообщило агентство Xinhua, на эту должность вновь назначен глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И.

По его данным, такое решение было принято на четвертой сессии ПК ВСНП 14-го созыва, которая проходит в пекинском Доме народных собраний.

Ван И с марта 2013 года до декабря 2022-го занимал пост министра иностранных дел КНР. 30 декабря 2022 года на этом посту его сменил Цинь Ган, а Ван И с 1 января 2023 года возглавил канцелярию Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, став куратором китайской внешней политики.

По данным агентства Bloomberg, в последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня, когда он провел встречу с официальными лицами из России, Вьетнама и Шри-Ланки.

Как сообщил 11 июля МИД КНР, Цинь Ган не поехал в Джакарту на мероприятия по линии АСЕАН "из-за проблем со здоровьем". На встречи в столицу Индонезии вместо него отправился Ван И.