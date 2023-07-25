25 июля, 11:53

Премьер-министр Пакистана назначил новых послов в России и Китае

Новым главой пакистанской дипмиссии в РФ стал Халид Джамали, В Китае - Халил Хашми

ИСЛАМАБАД, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утвердил назначение новых послов исламской республики в России и Китае.

Как сообщает во вторник газета The Express Tribune, новым главой пакистанской дипмиссии в России стал Халид Джамали. На этом посту он заменит Шафката Али Хана, возглавлявшего посольство Пакистана в Москве с 2020 года. Джамали поступил на службу в МИД в 1995 году, ранее он находился на дипломатической работе в Индии, Турции и Бельгии.

Новым послом Пакистана в Китае назначен Халил Хашми. 

Теги:
ПакистанРоссияКитайШахбаз Шариф
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