Премьер-министр Пакистана назначил новых послов в России и Китае

Новым главой пакистанской дипмиссии в РФ стал Халид Джамали, В Китае - Халил Хашми

ИСЛАМАБАД, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утвердил назначение новых послов исламской республики в России и Китае.

Как сообщает во вторник газета The Express Tribune, новым главой пакистанской дипмиссии в России стал Халид Джамали. На этом посту он заменит Шафката Али Хана, возглавлявшего посольство Пакистана в Москве с 2020 года. Джамали поступил на службу в МИД в 1995 году, ранее он находился на дипломатической работе в Индии, Турции и Бельгии.

Новым послом Пакистана в Китае назначен Халил Хашми.