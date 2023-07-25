Белорусские военные связисты, инженеры и химики участвуют в занятиях с бойцами "Вагнера"

По данным Минобороны Белоруссии, "особое внимание при организации тренировок уделяется вопросам обеспечения живучести войск при ведении боевых действий"

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Белорусские военные связисты, подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск проводят совместные занятия с инструкторами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Части и подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают проводить совместные занятия с участием инструкторов компании "Вагнер". К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части, а также подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, связи", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "особое внимание при организации тренировок уделяется вопросам обеспечения живучести войск при ведении боевых действий".

Минобороны Белоруссии 20 июля сообщало, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают выполнение учебно-боевых задач на расположенном вблизи белорусско-польской границы полигоне "Брестский". До этого в оборонном ведомстве информировали, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Ранее в Минске информировали, что белорусским военным ведомством и руководством компании выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу.

Также представители ЧВК "Вагнер" участвуют в совместных учебно-боевых мероприятиях с подразделениями Внутренних войск МВД Белоруссии. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что сотрудники ведомства и представители ЧВК выработали четкий план взаимодействия.

Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.