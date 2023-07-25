Киевский горсовет увеличил финансирование приписанных к столице частей ВСУ до $136,7 млн

Мэр города Виталий Кличко пояснил, что закон запрещает направлять ВСУ средства напрямую из местных бюджетов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Киевский горсовет утвердил решение увеличить финансирование приписанных к столице страны частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Сил территориальной обороны до 5 млрд гривен (порядка $136,7 млн). Об этом сообщило издание "Вести".

Ранее о планах вынести во вторник этот вопрос на обсуждение депутатов сообщал мэр столицы Виталий Кличко. Он пояснил, что закон запрещает направлять ВСУ средства напрямую из местных бюджетов. Однако можно выделять деньги на финансирование потребностей подразделений, зарегистрированных в территориальной общине или внесенных в силы обороны города, о бюджете которого идет речь.

По его сведениям, в 2022 году Киев выделил на эти цели почти 850 млн гривен (порядка $23 млн), а за первое полугодие 2023 года - более 350 млн гривен ($9,5 млн), доведя общую сумму до 1,2 млрд гривен ($32 млн).

Кличко также предложил на уровне Верховной рады разрешить городам финансировать не только зарегистрированные там подразделения ВСУ, а также создать координационный совет с представителями Генштаба, Минобороны и Ассоциации городов Украины, чтобы сделать эту помощь более адресной.