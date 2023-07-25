Делегация Намибии во главе с вице-президентом прибыла на саммит Россия - Африка

Президент страны Хаге Гейнгоб сообщал, что в ходе саммита можно будет обсудить различные направления сотрудничества, а также идею формирования многополярного мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба вместе с делегацией прибыл во вторник в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями Намибии приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее президент Намибии Хаге Гейнгоб в интервью ТАСС заявил, что верит, что такие встречи, как саммит Россия - Африка, укрепляют отношения. Он отметил, что в ходе саммита можно будет обсудить различные направления сотрудничества, а также идею формирования многополярного мира. Российский президент Владимир Путин также отмечал, что РФ готова к максимально тесному сотрудничеству с Намибией.

Он предложил наладить взаимодействие в производстве уранового топлива, а также заявил о заинтересованности России к проектам в алмазно-бриллиантовом комплексе этой страны, поставкам сельхозпродукции и вагонов.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".