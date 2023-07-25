25 июля, 12:38
Саммит Россия – Африка

Делегация Намибии во главе с вице-президентом прибыла на саммит Россия - Африка

Делегация Намибии во главе с вице-президентом Нанголо Мбумба прибыла на саммит Россия - Африка
© Павел Цуканов/ ТАСС

Президент страны Хаге Гейнгоб сообщал, что в ходе саммита можно будет обсудить различные направления сотрудничества, а также идею формирования многополярного мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба вместе с делегацией прибыл во вторник в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями Намибии приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее президент Намибии Хаге Гейнгоб в интервью ТАСС заявил, что верит, что такие встречи, как саммит Россия - Африка, укрепляют отношения. Он отметил, что в ходе саммита можно будет обсудить различные направления сотрудничества, а также идею формирования многополярного мира. Российский президент Владимир Путин также отмечал, что РФ готова к максимально тесному сотрудничеству с Намибией.

Он предложил наладить взаимодействие в производстве уранового топлива, а также заявил о заинтересованности России к проектам в алмазно-бриллиантовом комплексе этой страны, поставкам сельхозпродукции и вагонов.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
НамибияРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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