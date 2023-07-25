Израильский суд потребовал прекратить забастовку в национальной системе здравоохранения

Министр здравоохранения страны Моше Арбель отметил, что стачка может привести к сбоям в работе государственных больниц и "причинить вред пациентам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Суточная забастовка, которую объявил во вторник профсоюз врачей Израиля в знак протеста против судебной реформы, должна быть прекращена. Такое постановление вынес израильский суд по трудовым спорам, сообщила радиостанция Kan.

В ночь на вторник министр здравоохранения страны Моше Арбель заявил о намерении добиться судебного запрета на забастовку. По его словам, стачка может привести к сбоям в работе государственных больниц и "причинить вред пациентам".

24 июля израильский профсоюз врачей анонсировал на вторник 24-часовую стачку в знак протеста против одобрения парламентом в тот же день первой части судебной реформы, вызвавшей категорическое несогласие оппозиции. В ходе забастовки некоторые врачи в Израиле частично перешли во вторник утром на график выходного дня, но отделения неотложной помощи при этом продолжают работать в обычном режиме, сообщала ранее газета The Jerusalem Post.

В понедельник Кнессет (парламент) одобрил в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющемся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Он подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. Парламентская оппозиция при этом бойкотировала голосование, а по его итогам заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Еще до голосования 150 частных израильских компаний объявили о временном прекращении работы в знак протеста против политики правящей коалиции. Вскоре после голосования председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид допустил возможность начала в стране всеобщей забастовки.