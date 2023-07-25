В Казахстане задержали сообщника разыскиваемого экс-банкира Аблязова

По данным Генеральной прокуратуры республики, Куаныш Нургазин - номинальный директор ТОО "BSС", при помощи кредитования которой похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере

АСТАНА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали Куаныша Нургазина, который приходится дядей разыскиваемому экс-руководителю БТА Банка Мухтару Аблязову и вместе с ним фигурирует в деле о хищении средств кредитной организации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

"В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара - Нургазин Куаныш. Нургазин номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что уже будучи подсудимым Нургазин нарушил правила подписки о невыезде и с целью уклонения от уголовной ответственности скрылся от суда. "На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца. Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан. 24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор", - указали в Генпрокуратуре.

По ходатайству подсудимого, учитывая возраст и состояние здоровья Нургазина, 25 июля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. "В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство. Меру его ответственности определит суд", - отметили в пресс-службе.

Дело Аблязова

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. В Казахстане его обвиняют в хищении $7,5 млрд. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В России суд заочно приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

В июле 2013 года он был арестован во Франции. Экстрадиции Аблязова одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. Защита Аблязова заявила, что дело против него политически мотивировано и добилась отмены решения об экстрадиции.

17 июля 2017 года судебные органы Казахстана передали в Министерство юстиции Франции данные по заведенному на Аблязова делу и, поскольку в экстрадиции экс-банкира на родину было отказано, потребовали провести разбирательство во Франции. В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил экс-банкира к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.

В сентябре 2020 года Аблязову был предоставлен статус политического беженца в Франции, однако в октябре он был задержан и ему были предъявлены обвинения в "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег". В январе 2022 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности вменяемых ему преступлений. Однако в декабре того же года Национальный суд по вопросам убежища отозвал статус беженца у Аблязова. В мае текущего года Кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.