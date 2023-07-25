Путин и Лукашенко в ходе переговоров в РФ общались в основном один на один

По данным Telegram-канала "Пул Первого", иногда по селектору на связи присутствовали должностные лица

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе визита белорусского лидера в РФ общались в основном один на один, иногда по селектору на связи присутствовали должностные лица. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".

"Достаточно быстро президенты перешли в "неформальную" часть. Во время которой, [судя] по нынешним временам, и обсуждаются самые серьезные и важные вопросы, - говорится в сообщении. - Лидеры общались во второй половине дня в воскресенье, в понедельник с заездом на Валаам и утром во вторник. По селектору на связи были должностные лица, ответственные за разные направления. Это тоже обычная практика. Но большей частью, конечно, один на один".

Отмечается, что Лукашенко уже вернулся в Белоруссию.

Глава белорусского государства прибыл в РФ вечером 22 июля. Пресс-службы лидеров двух государств изначально анонсировали, что переговоры Путина и Лукашенко состоятся 23 июля и пройдут в однодневном формате. Российский президент, однако, на встрече со своим коллегой сообщил, что их общение продолжится и в понедельник.

На встрече 23 июля лидеры России и Белоруссии обсудили ситуацию на Украине, вокруг ЧВК "Вагнер" и экономические вопросы. В понедельник Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь. На Валаам российский лидер в предыдущий раз приезжал в июле 2019 года также в компании белорусского коллеги.

По завершении визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко встречались для сверки часов, целей достичь каких-либо договоренностей не было. Песков добавил, что на переговорах прозвучали темы группы "Вагнер", торгово-экономического сотрудничества, Союзного государства и внешних угрозы по периметру стран.