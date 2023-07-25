Эксперты Бундестага назвали планы по легализации каннабиса противоречащими нормам ЕС

Аналитики указали на то, что инициатива предполагает "декриминализацию потребления травы, содержащей наркотические вещества, а также ее разведения в домашних условиях"

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Планы правительства Германии по легализации каннабиса противоречат правовым нормам, действующим в Евросоюзе (ЕС). К такому выводу пришли эксперты научных служб Бундестага (парламента ФРГ) в отчете, выдержки из которого опубликовал германский журнал Der Spiegel.

По словам экспертов, предложенный правительством законопроект "сильно выходит за рамки" действующего европейского законодательства, поскольку предполагает "декриминализацию потребления травы, содержащей наркотические вещества, а также ее разведения в домашних условиях". Европейские же законы допускают "легализацию использования каннабиса исключительно в медицинских и научных целях", говорится в документе.

С точки зрения аналитиков Бундестага, планируемое властями ФРГ создание специальных клубов любителей марихуаны, в которых возможно совместное выращивание наркотика, также "представляется проблематичным". "В отчете научная служба подчеркивает высокий риск коммерциализации и, следовательно, потенциальное нарушение европейского законодательства при выращивании каннабиса в клубах", заявил изданию депутат парламента из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Штефан Пилзингер, который отдал заказ на проведение правовой оценки законопроекта. По его словам, риск продажи или передачи растений третьим лицам "в реальности слишком велик".

В октябре 2022 года правительство Германии согласовало ключевые параметры законопроекта о легализации каннабиса в республике. Жителям ФРГ может быть разрешено хранение до 25 грамм марихуаны, а также выращивание растений каннабиса в домашних условиях для личного потребления. Его разведение будет возможно и в рамках некоммерческих объединений любителей наркотика численностью до 500 человек. Кроме того, предполагается разрешить продажу марихуаны взрослым в "специальных лицензированных магазинах" и аптеках.

В том же месяце кабмин ФРГ передал проект по легализации наркотика на рассмотрение Еврокомиссии. По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, если переговоры с Брюсселем по данному вопросу "пойдут хорошо, то каннабис может быть легализован уже в 2024 году".

Легализация наркотика в Германии предусмотрена коалиционным соглашением 2021 года. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в августе 2022 года заявил о том, что никогда не употреблял марихуану, поэтому ему было сложно согласиться с подобной идеей во время коалиционных переговоров. По его словам, употребление наркотиков имеет негативные последствия для здоровья, "есть люди, которые прокурили себе все мозги". Однако коалиционные партнеры полагают, что легализация марихуаны позволит успешно бороться с черным рынком и будет способствовать надзору за качеством продаваемого наркотика.