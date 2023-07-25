Министр национальной обороны ДР Конго возглавил делегацию на саммите Россия - Африка

Источники ранее сообщали, что президент страны Феликс Чисекеди намеревался посетить саммит лично

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Делегация Демократической Республики Конго (ДРК) во главе с министром обороны и по делам ветеранов Жан-Пьером Бембой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями ДРК приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Накануне дипломатические источники сообщали, что президент страны Феликс Чисекеди намеревался посетить саммит лично. О причинах изменений графиков пока не уточняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что США, Франция и другие страны Запада оказывали беспрецедентное давление на африканские государства перед саммитом Россия - Африка в Санкт-Петербурге, чтобы воспрепятствовать их участию.

Посол ДР Конго в России Иван Вангу Нгимби указал ранее, что страна заинтересована в форуме, поскольку поддерживает идею президента РФ Владимира Путина о многополярном мире и больше не хочет диктата европейских стран.

В МИД РФ по случаю отмечаемой в этом году 63-летней годовщины установления дипломатических отношений с ДРК отметили со своей стороны большой потенциал наращивания торгово-экономических связей двух стран. Россия и ДР Конго, как сообщал посол РФ в республике Алексей Сентебов, готовят ряд соглашений для подписания на саммите, в том числе в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества. Вместе с тем представители ДРК заявляли и о том, что нуждаются в помощи РФ в вопросах безопасности. В последние годы на востоке ДРК, прежде всего в провинции Итури, не стихают вооруженные конфликты. Межобщинное напряжение среди населяющих ее народов ленду и хима восходит еще к началу прошлого столетия, столкновения особенно участились и с конца 2022 года. Россия оказывает содействие мирным процессам в республике, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, Москва осознает опасность присутствия террористов и экстремистов в африканских странах и проводит необходимые контакты с представителями Африки.