Депутат Рады подал заявление о сложении полномочий из-за фото с отдыха за границей

Речь идет о заместителе председателя комитета по национальной безопасности Юрии Аристове, чьи фотографии с отдыха на Мальдивах попали в украинские СМИ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Верховной рады по национальной безопасности Юрий Аристов, чьи фотографии с отдыха на Мальдивах попали в украинские СМИ, написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду поступило заявление от народного депутата Украины Аристова о сложении полномочий народного депутата Украины", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и выложил фото документа, который датирован сегодняшним числом. По его словам, заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Ранее на Украине разразился скандал после публикации в местных СМИ фотографий, на которых, как утверждалось, был запечатлен Аристов на отдыхе в одном из отелей Мальдивских островов. Глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что это может стать поводом для лишения Аристова мандата, и пообещал немедленно инициировать приостановление его членства во фракции.

По данным украинского издания "Страна", зимой 2022 года Аристов тоже отдыхал за рубежом - в дорогом отеле на острове Занзибар. Как отмечают авторы журналистского расследования, до избрания в Раду Аристов был деловым партнером нынешнего президента страны Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.

Сейчас на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, в этот перечень входят депутаты и министры.