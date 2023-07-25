Украинский министр заявил, что мощности ВПК страны за месяц удвоились

Александр Камышин ранее сообщал, что власти Украины планируют увеличить производство оружия и превратить страну в "арсенал свободного мира"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мощности украинского военно-промышленного комплекса выросли вдвое за последний месяц. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью Польскому агентству печати.

"Мы уже имеем первые успехи, я не могу раскрывать больше, но наибольший акцент делается на производстве ракет", - добавил он. При этом конкретных цифр не привел.

Ранее он заявлял, что власти Украины планируют увеличить производство оружия и превратить страну в "арсенал свободного мира". По его словам, хотя большой объем вооружений Украина получает от США и других партнеров, Киев спешит наладить собственное производство, чтобы ни от кого не зависеть. Среди приоритетов Камышин называл увеличение производства танков и бронетранспортеров, на что до полугода.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. В частности, 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.