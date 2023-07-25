В ЮАР заявили, что рассматривают БРИКС как ключевую структуру стратегического партнерства

Министр в канцелярии президента страны Кумбудзо Нтшавени отметила, что особое беспокойство вызывают международный терроризм, радикализация и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другие угрозы

ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика рассматривает БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) как важнейшую структуру стратегического партнерства, посредством которой можно установить более справедливый мировой порядок. Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени на заседании высоких представителей стран - членов БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"ЮАР хочет заверить остальные страны БРИКС, что объединение является для нас ключевым стратегическим партнерством, - подчеркнула она. - Благодаря БРИКС мы можем добиваться создания более справедливого, безопасного и равноправного мирового порядка. Как страна Африки мы твердо верим в необходимость поддерживать мирные отношения и способствовать устойчивому развитию, а также углублению сотрудничества в политике, экономике и социальной сфере".

Встреча высоких представителей стран - членов БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит второй день в южноафриканском Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Китай на ней представляет глава канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И. ЮАР в текущем году председательствует в БРИКС.

"ЮАР привержена многосторонней дипломатии, что достигается в том числе через сотрудничество в БРИКС, - подчеркнула Нтшавени. - Мы встречаемся в условиях меняющихся глобальных геополитических реалий, в период, когда многосторонность все больше подвергается нападкам, когда целостность международных соглашений может быть скомпрометирована, когда все больше стран поддаются искушению занять изолированную позицию в ущерб глобальному миру. Мир перешел в новую и тревожную геополитическую фазу, когда широко распространены сомнения и вопросы относительно существующего глобального порядка. Развивающийся мир, в котором мы живем, требует от нас отслеживания его многогранных и динамичных изменений, особенно в том, что касается вопросов безопасности".

Она отметила, что среди существующих угроз особое беспокойство вызывают международный терроризм, радикализация и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, распространение оружия массового поражения и обычных вооружений, отмывание денег, проблемы с продовольственной безопасностью, а также теневая экономика. "Глобальный характер этих вызовов всеобщей безопасности не знает границ, под угрозой находится каждая страна, - указала министр. - Государства не могут обеспечить свой национальный суверенитет, если они не будут работать вместе. БРИКС - это платформа, которая дает нам возможность ответить на некоторые из этих вопросов и опасений. Когда мы едины, нет ничего невозможного".

Заседание в формате "Друзья БРИКС"

В рамках нынешней встречи состоялось также расширенное заседание в формате "Друзья БРИКС", в котором приняли участие руководители структур безопасности Белоруссии, Бурунди, Египта, Казахстана, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Все эти государства изъявили желание вступить в БРИКС. Встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, завершится позднее во вторник.