Пентагон заявил об увеличении влияния Китая в Латинской Америке и Карибском бассейне

По словам главы Южного командования ВС США генералв Лоры Ричардсон, Пекин упрочил свои позиции благодаря развитию торговых связей, в том числе за счет инициативы "Один пояс - один путь"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Китай увеличивает свое влияние в Латинской Америке и Карибском бассейне, в непосредственной близости от США. Об этом заявила глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон.

"Они [Китай] находятся в красной зоне по отношению к нашей родине [США] <...>. Они прямо у нас под носом", - сказала она в интервью журналу Newsweek, комментируя растущее китайское присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне. По словам генерала, Китай упрочил свои позиции благодаря развитию торговых связей, в том числе за счет инициативы Пекина "Один пояс - один путь".

"США может многое предложить [этому региону] <...>. Нам нужно лучше справиться с этим [растущим влиянием Китая] <...>. Мы должны быть в нужное время и в нужном месте", - заявила Ричардсон, комментируя, как она видит свою задачу.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя слова Ричардсон, отметил, что сотрудничество в регионе носит взаимовыгодный характер и не является частью стратегической игры, направленной против какой-либо страны. "У Китая нет геополитической цели в Латинской Америке, он не стремится выстроить сферу влияния и не участвует в так называемой стратегической игре. Сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой отвечает потребностям обеих сторон", - сказал Лю Пэнъюй.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Соединенные Штаты ищут новые инструменты расширения влияния в странах Латинской Америки, чтобы навязать конкуренцию Китаю на континенте, где Пекин добился значительных успехов.