Ван И продолжает исполнять обязанности главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК

Он значится в этой должности в сообщении агентства Xinhua и в персоналии китайского новостного агрегатора Baidu

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Ван И, назначенный на пост министра иностранных дел КНР решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в сообщении агентства Xinhua из Йоханнесбурга, где состоялась встреча высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по вопросам безопасности, значится в своей должности главы канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) и члена Политбюро ЦК КПК.

Это может косвенно свидетельствовать о том, что Ван И и в дальнейшем будет совмещать свой министерский пост с обязанностями партийного куратора китайской внешней политики, обеспечивая тем самым прямое политическое руководство ЦК КПК деятельностью МИД КНР.

В персоналии китайского новостного агрегатора Baidu Ван И также значится во всех трех должностях.

Фактически Ван И с конца июня, когда Цинь Ган перестал появляться на публике, исполнял функции министра иностранных дел, и решение ПК ВСНП только формально утвердило его на этом посту. В октябре Ван И отметит свое 70-летие.