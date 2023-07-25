25 июля, 14:11
Военная операция на Украине

Около 1,9 тыс. солдат с Украины прошли обучение в Испании

В Минобороны королевства также сообщили, что 25 июля на Украину прибыл отправленный Испанией военный госпиталь

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Около 1,9 тыс. украинских военных прошли обучение на территории Испании. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

Исполняющая обязанности главы ведомства Маргарита Роблес посетила солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят обучение по разминированию в Пехотной академии Толедо. И.о. министра обороны считает, что речь идет о фундаментальной на данный момент подготовке, "поскольку число потерь на Украине очень велико из-за контрнаступления", отметили в ведомстве.

По его информации, всего "около 1,9 тыс. солдат" ВСУ прошли подготовку в королевстве. Также сообщается, что во вторник на Украину прибыл отправленный Испанией военный госпиталь. 

Теги:
УкраинаИспанияВоенная операция на Украине
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