25 июля, 14:16
Военная операция на Украине

В Киеве заявили о корректировке планов ВСУ под Артемовском и Красным Лиманом

Это связано со сложной обстановкой на этих направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил позиции ВСУ под Артемовском и Красным Лиманом, заявив о корректировке планов на этих направлениях из-за сложной обстановки.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В связи со сложной и противоречивой обстановкой на бахмутском [артемовском] и лиманском [краснолиманском] направлениях надо было скорректировать наши планы", - написал Сырский в своем Telegram-канале.

19 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на артемовском направлении. Самым активным, по его словам, является краснолиманское направление, где уничтожено большое количество живой силы противника и захвачен ряд позиций.

18 июля Сырский в интервью вещательной корпорации BBC признал, что украинская армия не в состоянии добиться быстрых результатов в контрнаступлении, заявив, что это практически невозможно. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация