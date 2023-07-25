МИД Азербайджана назвал высокой динамику переговорного процесса по Нагорному Карабаху

Джейхун Байрамов добавил, что результаты переговорного процесса "немного уступают динамике самого переговорного процесса"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Динамика проходящего по вопросу Нагорного Карабаха переговорного процесса достаточно высока. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Динамика переговорного процесса достаточно высока", - сказал он на переговорах с главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном в Москве.

Байрамов добавил, что результаты переговорного процесса "немного уступают динамике самого переговорного процесса". "Но при всем при этом было бы неправильно говорить, что положительного результата вообще нет или не существует", - подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана в его границах на территории 86,6 тыс. кв. км, куда входит и Нагорный Карабах, а также добавил, что урегулирование должно происходить путем диалога. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Впоследствии лидеры трех стран приняли ряд совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.