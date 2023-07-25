СМИ: покупательница картины сына Байдена получила госдолжность

По данным портала Business Insider, Элизабет Хирш Нафтали получила назначение в комиссию по сохранению наследия Америки за рубежом

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Покупательница картин Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, получила госдолжность. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники.

По его данным, инвестор Элизабет Хирш Нафтали, которая приобрела одну из работ Хантера Байдена, получила назначение в комиссию по сохранению наследия Америки за рубежом. Она также жертвовала деньги на кампанию нынешнего президента Джо Байдена, проводила сбор средств для вице-президента США Камалы Харрис. При этом, как отмечает портал, неизвестно, когда именно Нафтали приобрела картину, до или после назначения.

Как напоминает портал, Белый дом ранее заявлял, что Хантеру Байдену не будут известны имена клиентов и торговля картинами не будет связана с должностью его отца. Однако Хантер Байден знал имя не только Нафтали, но и еще одного покупателя, адвоката Кевина Морриса, уточняет Business Insider.

В июле 2021 года Белый дом признал, что сыграл определенную роль в заключении соглашения о купле-продаже между сыном президента США и галереей Берджеса в преддверии первой выставки. Некоторые эксперты тогда предположили, что цены не были бы так высоки, если бы не фамилия художника. По данным газеты The Washington Post, чтобы избежать обвинений в нарушении этики, представители Белого дома помогли заключить договор, согласно которому информация об участниках торгов и конечных покупателях будет скрыта от Хантера Байдена.

Занимавшая тогда пост пресс-секретаря президента США Джен Псаки, отвечая в ходе брифинга на вопрос о договоренности, отметила, что "после тщательного рассмотрения" была утверждена система, позволяющая Хантеру заниматься профессией при обоснованных гарантиях. Псаки тогда подчеркнула, что администрация не будет иметь доступа к информации о потенциальных покупателях.