МИД Армении: переговоры с Азербайджаном идут активно, но есть много нерешенных вопросов

По словам Арарата Мирзояна, процесс переговоров усложняет "незаконное закрытие Азербайджаном Лачинского коридора и блокада Нагорного Карабаха"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Переговоры между Ереваном и Баку идут активно, но еще остается много нерешенных вопросов, в том числе вопрос Лачинского коридора. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на переговорах с главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.

"Наши встречи, переговоры по всем вопросам повестки дня достаточно интенсивны, в некоторых вопросах есть конкретные результаты, в некоторых вопросах видны какие-то перспективы, где стороны могут прийти к взаимному согласию, - отметил он. - Но остаются, конечно, и проблематичные вопросы, где позиции сторон еще далеки друг от друга". "Мы конструктивно настроены, ведем переговоры на всех площадках, по всем направлениям, - подчеркнул Мирзоян. - К сожалению, ситуация на земле, в частности незаконное закрытие Азербайджаном Лачинского коридора и блокада Нагорного Карабаха, усложняет процесс переговоров".

Мирзоян добавил, что в настоящее время в Нагорном Карабахе наблюдается серьезный гуманитарный кризис. "Ситуация очень близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе. Ситуация становится серьезнее час от часу. В Нагорный Карабах не поступают ни продовольствие, ни медикаменты. Остановлена подача газа, электроэнергии. И если нам не удастся найти решение, и Азербайджан не остановит вот эту блокаду Нагорного Карабаха, кроме гуманитарной катастрофы на земле, конечно, это будет иметь свои отрицательные последствия и для переговорного процесса также", - сказал он.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. Россия в недавних заявлениях призвала Азербайджан "разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору". Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в контактах с Баку и Ереваном продолжит активные усилия по урегулированию сложившейся ситуации.