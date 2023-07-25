Эксперт назвал характерной для нарушений партдисциплины отставку главы МИД Китая

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, обстоятельства, которые привели к снятию с должности Цинь Гана, могли быть неожиданными даже для китайского руководства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обстоятельства, которые привели к снятию с должности главы МИД КНР Цинь Гана, могли быть неожиданными даже для китайского руководства. Обстановка вокруг его отставки характерна для случаев нарушения партийной дисциплины, рассказал в беседе с ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

О решении президиума китайского парламента снять с должности главы МИД КНР занимавшего ее неполные семь месяцев Цинь Гана ранее сообщило агентство Xinhua. Пост получил занимавший его прежде глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И.

"Я думаю, что обстоятельства, которые привели к отставке Цинь Гана, видимо, оказались совершенно неожиданными для китайского руководства. Быстро согласовать между собой кандидатуру нового министра они не успели, поэтому они просто вернули на эту позицию Ван И, который ушел с нее полгода назад", - сказал он.

"В целом эта последовательность, когда китайский высокопоставленный руководитель сначала исчезает из поля зрения на несколько недель, потом его снимают, характерна для случаев, когда имеет место расследование по факту нарушения партийной дисциплины. То есть это обычно происходит так с людьми, оказавшимися под расследованием, под следствием со стороны партийных контрольных органов по делам о коррупции, иногда это может быть связано с какими-то нарушениями в личной жизни", - пояснил

По мнению аналитика, снятие Цинь Гана с должности вряд ли связано с состоянием его здоровья. "В самом начале китайские дипломаты упоминали, что Цинь Ган имеет некие проблемы со здоровьем, но больше это никогда не повторялось. То есть в сообщениях по итогам сессий Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей эта версия не называется. Если версия действительно здоровье, то почему бы ее не повторить еще раз. Но вот они почему-то уходили от этого", - добавил он.

Кашин, говоря о положении Ван И, допустил, что китайскому политику "придется какое-то время поработать сразу в двух должностях, пока не найдут нового министра". "Ван И сейчас два портфеля ведет, он возглавляет министерство и отвечает за работу комиссии по внешней политике, но важно отметить, что он глава ее аппарата. Решения там принимают те, кто входит в состав комиссии во главе с Си Цзиньпином. То есть это не означает, что у него какой-то полный контроль над внешней политикой", - констатировал он.