Эксперты Минэкономики ФРГ предложили закупать вооружение для Бундесвера в обход парламента

Аналитики выступили за ограничение влияния Бундестага на оборонную отрасль

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Эксперты научно-консультативного совета при министерстве экономики и защиты климата ФРГ выступили с предложением отменить законодательное постановление, согласно которому крупные оборонные заказы Бундесвера (вооруженных сил Германии) требуют одобрения бюджетного комитета Бундестага (парламента ФРГ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте экономического ведомства.

"Это правило должно быть отменено. Влияние Бундестага [на оборонную отрасль] следует ограничить [полномочиями по] определению размера ежегодного бюджета Минобороны [ФРГ]", - говорится в документе.

По оценке экспертов министерства, нынешняя практика выделения средств на крупные оборонные контракты "противоречит принципу разделения властей" и приводит к "замедлению процесса закупок". Члены совета предложили также сократить процесс проверки договоров, смягчить требования для малых и средних предприятий и упростить процесс закупки для товаров, не имеющих военного назначения.

В соответствии с действующим германским законодательством оборонные контракты стоимостью более €25 млн должны представляться на рассмотрение и одобрение в бюджетный комитет Бундестага. Это правило распространяется и на средства, выделенные на закупки вооруженных сил страны в рамках специального фонда по модернизации.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером в €100 млрд, средства из которого будут направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил республики пока добиться не удалось. В конце марта 2023 года глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб, которую подвергли критике за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.