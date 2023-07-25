В Грузии назвали число получивших гражданство республики россиян с 24 февраля 2022 года

По данным Администрация грузинского президента, их более 5,6 тыс.

ТБИЛИСИ, 25 июля. /ТАСС/. Более 5,6 тыс. россиян, среди которых почти 3,1 тыс. бывших граждан Грузии, получили грузинское гражданство после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила Администрация президента Грузии в ответ на запрос депутата парламента Левана Бежашвили.

В опубликованном на сайте парламента ответе указано, что с 24 февраля 2022 года по 17 июля 2023 года гражданство Грузии в исключительном порядке получили 2 564 гражданина России, из них 2 530 человек грузинского происхождения. Подобным способом гражданство присваивается иностранцу, если он связан происхождением с Абхазией или Южной Осетией, осуществил значительные инвестиции в Грузии или имеет серьезные достижения в области спорта, науки или культуры.

Обычным, упрощенным или специальным путем гражданство получили 28 человек. Это категория граждан, кто проживал в Грузии последние 10 лет и ведет в стране трудовую деятельность, родился в Грузии или состоят в браке с гражданином страны. Также 3 071 бывший гражданин Грузии, ранее получивший российский паспорт, восстановил гражданство.