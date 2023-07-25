Ван И призвал страны БРИКС продвигать практическое сотрудничество во всех областях

Глава МИД Китая заявил, что в новой ситуации важно "понять направление будущего развития стран БРИКС, продолжать укреплять политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество"

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И, назначенный также министром иностранных дел КНР, призвал страны БРИКС наращивать практическое сотрудничество во всех областях. Об этом, как передает агентство Xinhua, он заявил в своем выступлении в Йоханнесбурге на встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

"После более чем десяти лет развития страны БРИКС стали важной платформой для совместного укрепления стран с формирующимся рынком и развивающихся стран", - приводит агентство слова Ван И.

"Мы следуем веяниям времени, стоим на правильной стороне истории и на стороне человеческого прогресса", - отметил он, добавив, что страны БРИКС продолжают продвигать сотрудничество "на трех колесах" в области политической безопасности, экономических, торговых, финансовых и культурных обменов и добились плодотворных результатов.

Ван И заявил, что в новой ситуации важно "понять направление будущего развития стран БРИКС, продолжать укреплять политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество".