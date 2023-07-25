25 июля, 14:47,
обновлено 25 июля, 15:08
Саммит Россия – Африка

Президент ЮАР подтвердил участие в саммите Россия - Африка

Мероприятие состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса примет участие в саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявили ТАСС в его пресс-службе.

"Мы подтверждаем, что президент Рамапоса планирует принять участие в саммите Россия - Африка 27-28 июля", - сообщил собеседник агентства.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
ЮАРРоссияРамапоса, СирилСаммит Россия – Африка
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