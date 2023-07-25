В Баку считают важным, чтобы МККК не злоупотреблял мандатом в политических целях

МИД Азербайджана прокомментировал заявление международной организации в связи с гуманитарной ситуацией в Закавказье

БАКУ, 25 июля. /ТАСС/. МИД Азербайджана призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) не злоупотреблять мандатом в политических целях.

"Важно, чтобы Международный комитет Красного Креста соблюдал свой гуманитарный мандат и не злоупотреблял им в политических целях", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства в ответ на распространенное заявление международной организации в связи с гуманитарной ситуацией в Закавказье.

В МИД отметили, что обстрел 15 июня текущего года погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин" на границе с Арменией и попытки провоза в Азербайджан водителями-армянами на транспортных средствах МККК контрабандных товаров в июле расценены Баку как "очередная незаконная деятельность против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также создание препятствий работе ППП".

При этом подчеркивается, что, предотвратив попытки незаконной деятельности Армении, азербайджанская сторона в то же время продолжила сотрудничество с МККК. "После проведенных с Международным комитетом Красного Креста обсуждений азербайджанская сторона создала условия для продолжения перехода армянскими жителями при поддержке МККК пограничного пункта в медицинских целях при соблюдении необходимых правил, и в течение дня сотни армянских жителей переходили ППП в обоих направлениях", - указано в комментарии.

В ведомстве добавили, что для транспортировки больших объемов лекарственных препаратов и грузов азербайджанская сторона предложила использовать дорогу Агдам - Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. ТАСС). "Однако, несмотря на это, армянская сторона, к сожалению, настойчиво отказывается от этой дороги", - подчеркивается в комментарии.

В МИД Азербайджана считают, что отказ армянской стороны от предложения Азербайджана использовать дорогу Агдам - Ханкенди и другие альтернативные пути "еще раз доказывает, что ее утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе являются средством политической манипуляции".

Заявление МККК

В распространенном во вторник заявлении МККК говорится, что организация уже несколько недель не может провезти гуманитарную помощь через Лачинский коридор и другие маршруты в районе Нагорного Карабаха. В связи с этим МККК призвала власти Армении и Азербайджана достичь консенсуса. В заявлении также содержится просьба к лицам, принимающим решения, разрешить МККК возобновить ключевые гуманитарные операции в этом районе.