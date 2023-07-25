25 июля, 15:22

Пашинян заявил, что Ереван пытается диверсифицировать закупки вооружения

Премьер-министр Армении не стал сообщать подробности

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Армения для обеспечения безопасности активно работает над расширением списка стран, где республика закупает оружие. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства Никол Пашинян.

"Мы активно работаем над диверсификацией потребностей в сфере безопасности, но я не думаю, что мы можем предоставить много подробностей", - ответил он на вопрос журналиста о возможности приобретения оружия у Франции.

Министр обороны Сурен Папикян, напомнил глава правительства, несколько раз посещал Францию и выражал надежду, что эти визиты "дадут конкретный результат".

Пресс-конференция Пашиняна продлилась более пяти часов, на ней присутствовали более 50 журналистов из Армении и зарубежья. Основные вопросы СМИ касались ситуации в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре, а также проблематике урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. 

Теги:
АрменияФранцияПашинян, Никол Воваевич
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