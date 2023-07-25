Зеленский заявил о "четком плане" запуска совета Украина - НАТО

Решение о его создании было принято на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть четкий план запуска Совета Украина - НАТО, решение о создании которого было принято на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе.

"Есть четкий план запуска Совета Украина - НАТО на всех уровнях. Его работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что провел заседание с членами кабмина и представителями Верховной рады, чтобы "подготовить практические шаги по реализации решений вильнюсского саммита".

Совет Украина - НАТО был создан на саммите альянса 12 июля. Тогда же прошло его первое заседание, в котором принял участие Зеленский. Главной особенностью совета стало то, что Украина может самостоятельно созывать его заседания в случае необходимости. 22 июля Зеленский заявил, что созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил незамедлительно созвать заседание Совета. После официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что заседание пройдет на уровне послов 26 июля в Брюсселе, а его главными темами станут разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна из Украины по Черному морю.

Стремление Украины в НАТО

В преддверии вильнюсского саммита НАТО Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс, заявляя, что для этого якобы есть все основания. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ежедневно сообщал о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран, а в офисе Зеленского даже "предупреждали", что украинский лидер не поедет на саммит в Вильнюс, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

При этом Столтенберг еще до встречи лидеров отмечал, что задачей саммита станет "подвести Киев к альянсу", обеспечить многолетнюю программу военных поставок и создать Совет Украина - НАТО. На итоговой пресс-конференции саммита он подчеркнул, что альянс направит приглашение Украине, когда союзники решат, что все условия выполнены. По его словам, НАТО никогда не обозначает временные рамки в процессе вступления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.