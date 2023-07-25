В Минске сообщили, что Белоруссия в мае направила обращение о приеме в БРИКС

В МИД страны напомнили, что уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС и этот список постоянно расширяется

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Белоруссия направила главам государств - участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обращение о приеме в объединение. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"В мае 2023 года в адрес глав государств - членов БРИКС направлены официальные обращения президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко о приеме нашей страны в объединение. Данное решение стало абсолютно логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия в многосторонних форматах с традиционными партнерами и дружественными государствами", - говорится в сообщении.

В белорусском МИД напомнили, что уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС и этот список постоянно расширяется. "Исходя из объективных реалий, можно говорить о том, что значение и влияние БРИКС в мире будут неуклонно возрастать. Поэтому Беларусь не одинока в своем стремлении к членству в объединении. Сейчас в БРИКС ведутся оживленные дискуссии о критериях членства или определении иного формата взаимодействия в его рамках, например "Друзей БРИКС" или "Стран - партнеров БРИКС", - отметили в белорусском дипломатическом ведомстве.

"Предполагается, что министры иностранных дел представят свои рекомендации главам государств - членов БРИКС для рассмотрения в ходе саммита высокого уровня, запланированного на август 2023 года. Рассчитываем на дальнейшее поступательное развитие нашего взаимодействия с БРИКС в различных возможных форматах", - говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В начале июля пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства проинформировала, что Белоруссия передала Бразилии ноту, подтверждающую намерение Минска стать членом БРИКС.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в конце января заявил, что Москва выразила готовность поддержать Минск, если он захочет присоединиться к формату БРИКС.