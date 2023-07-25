25 июля, 15:59

Эксперт считает, что поставляемое Украине оружие может оказаться у террористов в Африке

По мнению заместителя исполнительного директора Института международных отношений при МИД Эфиопии Джафара Гелету, продолжение таких поставок станет причиной еще многих проблем по всему миру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Оружие, которое Запад поставляет Украине, может оказаться в руках террористических группировок в Африке, продолжение таких поставок станет причиной еще многих проблем по всему миру. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель исполнительного директора Института международных отношений при МИД Эфиопии Джафар Гелету в кулуарах российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

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"Конфликт на Украине, несомненно, еще станет причиной множества проблем для государств по всему свету. Одна из них, как вы упомянули, связана с тем, что военная помощь, поставляемая туда (на Украину - прим. ТАСС), может оказаться в других странах континента и попасть в неправильные руки - например, террористов, повстанческих формирований и так далее - в том числе в Африке. Африку тоже касается эта проблема", - сказал он.

Гелету подчеркнул, что поставки оружия Киеву только затягивают конфликт. Эксперт указал, что для преодоления украинского кризиса нужно исключить вмешательство внешних факторов и перейти к политико-дипломатическим методам. "Конечно, внешние акторы, вовлеченные в конфликт, его продлевают для обеих сторон. Так что проблема должна быть решена именно Россией и Украиной совместно. Они должны сесть за стол переговоров и обсудить, как решить имеющиеся проблемы. В то время как вмешательство определенных акторов лишь создаст новые проблемы и продлит боевые действия", - отметил он.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
УкраинаСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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