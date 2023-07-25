Сийярто призвал допустить спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт в принципе возражает против каких-либо политических запретов или бойкотов, связанных с Олимпийскими играми, поскольку политика не должна вмешиваться в проведение спортивных соревнований

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен обеспечить допуск спортсменов из всех стран, в том числе России и Белоруссии, на Олимпийские игры и не подходить к решению этого вопроса с точки зрения политики. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в японском городе Фукуока, где проходят чемпионат мира по водным видам спорта и конгресс Международной федерации плавания (World Aquatics).

Он сообщил, что обсудил подготовку к предстоящей в 2024 году летней Олимпиаде в Париже с первым вице-президентом МОК Сер Мианом. "Международный олимпийский комитет работает над тем, чтобы спортсмены из всех стран, в том числе России и Белоруссии, могли принять участие в Олимпиаде. Мы поддерживаем это стремление, потому что спортсмены не должны проигрывать в результате решений из области геополитики. Они не должны нести ответственность за войну на Украине. Спортсмены не входят в число тех, кто принимал решение об этой войне, поэтому нет никаких оснований лишать их возможности выступать [на Олимпиаде]", - заявил Сийярто в интервью венгерскому спортивному телеканалу М4.

Глава МИД Венгрии отметил, что его страна в принципе возражает против каких-либо политических запретов или бойкотов, связанных с Олимпийскими играми, поскольку политика не должна вмешиваться в проведение спортивных соревнований. Министр напомнил, что в свое время венгерские спортсмены, как и многие их зарубежные друзья-соперники, пострадали, когда в 1984 году страны социалистического лагеря вслед за Советским Союзом решили бойкотировать летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Для многих из них это был единственный шанс в жизни попасть на такие соревнования, и после этого они уже не смогли принять участие в Олимпиаде.

"Спортсменов, которые не имеют никакого отношения к войне и политической ситуации в мире, нельзя лишать возможности честно соревноваться на предстоящих летних Олимпийских играх", - подчеркнул Сийярто.