В Эквадоре ввели режим ЧП во всех тюрьмах страны

Указ президента Гильермо Лассо позволяет привлекать дополнительные силы, в том числе военных, для обеспечения порядка

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны сроком на 60 дней. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы государства в Twitter.

"Президент республики Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в связи с серьезными внутренними волнениями во всех местах содержания под стражей", - говорится в сообщении. Указ позволяет привлекать дополнительные силы, в том числе военных, для обеспечения порядка.

23 июля сразу в нескольких тюрьмах Эквадора начались бунты. В пенитенциарном центре в городе Гуаякиль в результате столкновений погибли шесть человек. В еще пяти тюрьмах заключенные взяли в заложники около 90 охранников.

Попытка властей Эквадора навести порядок в тюрьмах в прошлом году привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в южноамериканской стране. В ноябре прошлого года правительство ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Гуаяс, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас. В понедельник президент Эквадора ввел комендантский час из-за волны преступности в провинциях Манаби, Лос-Риос и в кантоне Дуран в провинции Гуаяс.